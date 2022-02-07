17-летняя воспитанница алтайского хоккея попала в стартовый состав сборной России на Олимпиаде

7 февраля на Олимпиаде в Пекине женская сборная Канады по хоккею разгромила команду России со счётом 6:1. В стартовом составе российской сборной в качестве вратаря вышла 17-летняя Дарья Гредзен — воспитанница хоккейной спортшколы “Алтай”.

Дарья провела на площадке 31 минуту и 6 секунд. За это время российская спортсменка пропустила четыре шайбы. После этого её заменила Мария Сорокина.

Гредзен дебютировала в стартовом составе сборной. 5 февраля она появилась на льду в концовке матча с США и отразила 19 ударов за 11 минут. Портал sports.ru назвал её “будущим российского хоккея”.

Гредзен родилась в Новосибирске. Затем несколько лет тренировалась в школе барнаульского “Алтая”. Сейчас она защищает ворота красноярской “Бирюсы”. Осенью 2020 года, уже в 16 лет, Дарья стала основным вратарём команды Женской хоккейной лиги. В “регулярке”-2020/21 провела за красноярскую “Бирюсу” 21 матч и отразила 92,3% бросков.

По итогам “регулярки” вместе с Кимберли Ньюэлл из “КРС Ванке Рэйз” стала лучшим вратарём по количеству сухих матчей, шесть раз отыграв на ноль. При этом по воротам Ньюэлл соперницы бросали в два раза меньше: 311 раз против 647 бросков по воротам Гредзен.

Напомним, женские сборные России и Канады по хоккею заставили играть в тканевых масках. Изначально канадцы отказались выходить на лёд, пока им не предоставят результаты тестов на коронавирус всей российской команды.