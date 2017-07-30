86-летняя пенсионерка в Новгородской области получила золотой значок ГТО

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86-летняя жительница Новгородской области Александра Евстратова стала обладательницей золотого знака ГТО. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента по физической культуре и спорту.

Отмечается, что женщина выполнила все нормативы в феврале в рамках Зимнего фестиваля ГТО. По словам организаторов, она не только справилась со всеми испытаниями, но и перевыполнила ряд нормативов.

В пресс-службе добавили, что Евстратова впервые выполнила комплекс ГТО в 17 лет, в 1948 году, за что ее наградили бронзовым значком. "Через 69 лет она сумела стать отличником ГТО", — цитирует сообщение издание.

Пенсионерка является педагогом с 54-летним стажем. Также она является обладательницей медали "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны".