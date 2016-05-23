Алан Дзагоев станцевал лезгинку в самолете после победы ЦСКА. Видео
25-летний футболист исполнил танец на борту самолета "армейцев", летевшего из Казани в Москву
Фото: @BatrazTigiev/Twitter
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев станцевал лезгинку на борту самолета "армейцев". Видеозапись танца разместил на своей странице в Twitter журналист Spotbox.ru Батраз Тигиев.
25-летний футболист исполнил танец в салоне лайнера, который летел из Казани в Москву.
В субботу, 21 мая, ЦСКА на выезде победил клуб "Рубин" со счетом 1:0 и в шестой раз стал чемпионом РФ по футболу. Единственный мяч в ворота соперника за весь матч отправил Алан Дзагоев.
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ЦСКА завоевывал этот титул в 2003, 2005, 2006, 2013, 2014 и 2016 году. Рекордсменом же среди ФК постсоветского периода является "Спартак", который становился обладателем золота девять раз.
Ауф! Джигит! pic.twitter.com/Ao2VTOK1xs— Batraz Tigiev (@BatrazTigiev) 21 мая 2016 г.