Алан Дзагоев станцевал лезгинку в самолете после победы ЦСКА. Видео

Фото: @BatrazTigiev/Twitter

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев станцевал лезгинку на борту самолета "армейцев". Видеозапись танца разместил на своей странице в Twitter журналист Spotbox.ru Батраз Тигиев.

25-летний футболист исполнил танец в салоне лайнера, который летел из Казани в Москву.

В субботу, 21 мая, ЦСКА на выезде победил клуб "Рубин" со счетом 1:0 и в шестой раз стал чемпионом РФ по футболу. Единственный мяч в ворота соперника за весь матч отправил Алан Дзагоев.

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ЦСКА завоевывал этот титул в 2003, 2005, 2006, 2013, 2014 и 2016 году. Рекордсменом же среди ФК постсоветского периода является "Спартак", который становился обладателем золота девять раз.