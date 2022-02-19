Александр Большунов выиграл третье золото на Олимпиаде в Пекине

19 февраля россиянин Александр Большунов выиграл мужской лыжный марафон свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Вторым стал другой россиянин — Иван Якимушкин.

С утра в Китае установилась неблагоприятная погода: ветер до 5-8 м/с, температура воздуха −16 градусов и влажность 60-65%. Из-за этого гонку сначала перенесли на час, а затем сократили с 50 до 28,4 км, чтобы сохранить здоровье лыжников.

Большунов пробежал дистанцию за 1:11.32,7. Якимушкин отстал от него на 5,5 сек., третьим стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, уступивший 10,7 сек. Недалеко от пьедестала оказались ещё два россиянина: Артём Мальцев стал четвёртым, а Денис Спицов — шестым.

Главным соперником Большунова считался норвежский лыжник Йоханнес Клэбо, который ранее в Пекине также завоевал два золота. Однако он сошёл с дистанции перед отметкой 20 км, проигрывая лидерам более минуты.