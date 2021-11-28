Александра Емельяненко нокаутировали в первом раунде на турнире Fight Nights в России

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был нокаутирован в первом раунде бразильцем Марсио Сантосом на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре. Поединок в тяжёлой весовой категории завершился удушающим приёмом.

📹 Смотри, как Сантос закончил этот бой. А потом принял реванш Емельяненко и вызвал Магу 🔥



Еще Марсио – большой поклонник "Фламенго". Он прыгал с шарфом футбольного клуба и сказал, что должен посмотреть футбол.



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В последний раз Емельяненко побеждал в боях MMA в 2018 году, когда нокаутировал Виктора Пешту из Чехии. В 2020 году его одолел соотечественник Магомед Исмаилов. За карьеру у 40-летнего Емельяненко 28 побед, девять поражений и одна ничья.

Ранее Александр Емельяненко вызвал на бой главу Чечни Рамзана Кадырова, а он, в свою очередь, пообещал "завалить" бойца.