Алтайская биатлонистка завоевала две золотые медали в Ханты-Мансийске. Там прошло первенство России среди юниоров до 21-го года. В соревнованиях участвовали более 150 биатлонистов из двух десятков регионов страны.

15 марта Анастасия Гришина из Алтайского района в составе сборной Сибири и Дальнего Востока заняла первое место в эстафете три по шесть километров среди девушек. Гришина бежала заключительный этап и завершила гонку почти с полуминутным отрывом от второго места. Серебро завоевали биатлонистки из Тюменской области. Третье место у команды Московской области.

Сегодня, 16 марта, Гришина выиграла ещё одну награду высшей пробы. Биатлонистка из Алтайского края стала лучшей на дистанции 10 километров с четырьмя огневыми рубежами. Второе и третье места заняли представительницы Санкт-Петербурга — Анна Старовойтова и Ульяна Черепанова.