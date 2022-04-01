Алтайская футболистка вновь забила гол за московский «Локомотив»

31 марта футболистка московского «Локомотива» Анна Беломытцева отличилась с пенальти в домашнем матче 4-го тура женского чемпионата России против «Чертаново». Воспитанница алтайского футбола открыла счёт с 11-метровой отметки на третьей минуте встречи.

«Железнодорожницы» в итоге праздновали победу — 3:0.

Со старта Суперлиги «Локомотив» набрал 9 очков в трёх играх и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе футболисток из Северной столицы 12 очков после четырёх проведённых матчей.

Гол в ворота «Чертаново» стал для Беломытцевой вторым в сезоне 2022. До этого она отличилась 25 марта в выездной игре Суперлиги против красноярского «Енисея».

Анна Беломытцева родилась в 1996 году в селе Троицком. Позже тренировалась в барнаульской школе Смертина. В 2019 году стала игроком московского «Локомотива». В сезоне 2021 года её признали лучшим центральным защитником Суперлиги. С этого сезона Беломытцева выводит свою команду на матчи с капитанской повязкой.