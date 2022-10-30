Алтайская футболистка забила победный гол в заключительном туре женского чемпионата России

Алтайская футболистка Анна Беломытцева забила победный гол московского «Локомотива» в заключительном туре женского чемпионата России. 29 октября защитница «железнодорожниц» отличилась с пенальти в выездной игре против «Зенита» из Санкт-Петербурга.

В итоге гол Беломытцевой оказался единственным, а «Локомотив» праздновал победу со счётом 1:0.

Однако эта игра уже не имела никакого турнирного значения. «Зенит» ранее гарантировал себе первое место, и впервые в истории завоевал золотые медали женской Суперлиги, отобрав титул чемпионов как раз у «Локомотива». «Локо» же стал бронзовым призёром.

В сезоне 2022 Беломытцева забила в ворота соперниц шесть голов. Также на её счету две результативные передачи.

Напомним, Беломытцева родилась в 1996 году в алтайском селе Троицкое. Позже она тренировалась в барнаульской школе Смертина. С 2019 года выступает за московский «Локомотив».