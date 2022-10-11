«Алтайская шпионка» Мария Бутина поделилась мнением об отстранении российских лыжников

«Алтайская шпионка», депутат Мария Бутина заявила о том, что российским лыжникам скоро предложат вернуться на международную арену. Мнением она поделилась в эфире программы «Есть тема» на телеканале «Матч ТВ».

«Мне хочется сказать: „О времена, о нравы“. Обманывались Европой и Западом все мы в своё время. Очарование населения Западом было всегда, не 10-20 лет, а намного дольше. Бороться с этим мифом нам предстоит долго и сообща», — сказала Бутина.

Она добавила, что следит за процессами, происходящими в спорте, и считает, что россиянам предложат вернуться на международную арену под нейтральным флагом. Главным аргументом для возвращения российских лыжников, по мнению Бутиной, являются деньги.

По словам депутата, нужно будет смотреть на то, какие условия предложат россиянам, после чего принимать решение.