Алтайские инваспортсмены завоевали серебро Кубка Российского футбольного союза. Соревнования среди футболистов-ампутантов состоялись в Сочи.

На предварительной стадии барнаульское «Динамо-Алтай» одержало победы над ижевским «Зенитом» 14:0 и владикавказской «Аланией» 2:1, и уступило действующим чемпионам страны — команде «Ламан АЗ» из Грозного со счётом 2:3.

В финале алтайские спортсмены вновь встретились с чеченскими футболистами. Основное время игры завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти точнее стали футболисты из Грозного — 5:4. В итоге у барнаульцев второе место.