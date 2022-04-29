Алтайские инваспортсмены завоевали серебро Кубка Российского футбольного союза
В финале турнира футболисты «Динамо-Алтай» встретились с чеченским ФК «Ламан АЗ» — судьба матча решалась в серии пенальти
29 апреля 2022, 18:47
Алтайские инваспортсмены завоевали серебро Кубка Российского футбольного союза. Соревнования среди футболистов-ампутантов состоялись в Сочи.
На предварительной стадии барнаульское «Динамо-Алтай» одержало победы над ижевским «Зенитом» 14:0 и владикавказской «Аланией» 2:1, и уступило действующим чемпионам страны — команде «Ламан АЗ» из Грозного со счётом 2:3.
В финале алтайские спортсмены вновь встретились с чеченскими футболистами. Основное время игры завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти точнее стали футболисты из Грозного — 5:4. В итоге у барнаульцев второе место.
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