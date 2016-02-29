Алтайские "моржи" доплыли марафон "до Победы"

27-28 февраля в Барнауле проходил суточный эстафетный марафон, посвященный 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Как рассказал ИА "Амител" президент алтайской федерации "Белые медведи" Александр Зеленецкий, этот заплыв проводился в рамках всероссийской акции "Доплыть до Победы" и был также посвящен десятому чемпионату мира по зимнему плаванию".

В заплыве приняли участие "моржи" из Барнаула, Новоалтайска, Новосибирска, Бердска и Томска. "Группа поддержки – любители зимнего плавания в составе более 50 человек – на протяжении суток поддерживали аквайс-спортсменов, проплывая в проруби в зачет эстафеты от 25 метров до 100 метров, некоторые плавали такие дистанции впервые, отдавая дань памяти. Все они были отмечены судьями, занесены в протокол и получили вымпелы данного мероприятия, рассказал Зеленецкий. – Для участников заплыва были предоставлены две русские бани. В ночное время прорубь освещалась дополнительными прожекторами".

Лучший результат у мужчин показал барнаулец Олег Чекушкин, у женщин – Галина Такчинакова из Томска.

Теперь команда Алтайского края "Белые медведи" примет участие 8-12 марта 2016 года в чемпионате мира и первом открытом чемпионате России по плаванию в ледяной воде, на дистанции 1000 м, который пройдёт в Красноярске на реке Енисей 8-9 апреля 2016 года.