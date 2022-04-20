Алтайские спортсмены заняли второе место в командном зачете на чемпионате России по аэробике

15 апреля в Москве завершился чемпионат по спортивной аэробике, на котором сборная Алтайского края заняла второе место в командном зачёте. Об этом сообщает «Вечерний Барнаул». Подобный результат достигнут впервые в истории.

На турнире были представлены 35 регионов. Спортсмены оспаривали награды в двух возрастных категориях — 12-14 и 15-17 лет. В обеих наши спортсмены стали в командном зачёте третьими. Кроме этого, Григорий Чижиков и Яна Волошина из барнаульской спортивной школы «Победа» завоевали серебро в дисциплине «смешанные пары» среди спортсменов 15-17 лет.

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Взрослая сборная края стала второй в командном зачёте чемпионата России. В составе команды Алтайского края выступали Кирилл Жуйков и Вероника Малеева из Краевой спортивной школы олимпийского резерва, а также спортсмены барнаульской СШ № 6 ЦСР «Город мастеров» Артём Маркелов, Сабина Метальникова, Софья Власова, Анастасия Закопко, Софья Малыхина и Вероника Малеева.

Артём Маркелов и Сабина Метальникова завоевали серебро в дисциплине «смешанные пары», а Софья Власова, Анастасия Закопко и Софья Малыхина — бронзу в дисциплине «трио».