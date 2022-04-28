Алтайский атлет Сунер Конунов стал призером первенства России по греко-римской борьбе

Алтайский атлет стал призёром первенства России по греко-римской борьбе. Соревнования среди спортсменов до 24 лет состоялись во Владивостоке. Алтайский край там представили шестеро борцов.

Воспитанник краевого УОР Сунер Конунов показал лучший результат среди алтайских спортсменов. Он дошёл до финала в весовой категории 55 килограммов. Лишь в борьбе за золото Конунов уступил Павлу Белкину из Самарской области и завоевал серебряную награду.

Конунов родился в селе Саратан Улаганского района Республики Алтай. Борьбой он занимается с детства. Сейчас спортсмен тренируется в алтайском краевом училище олимпийского резерва.