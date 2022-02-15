Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов досрочно завершил выступление на Олимпийских играх в Пекине

Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов не попал в состав национальной команды на эстафету, а также не смог пробиться в масс-старт, который станет завершением олимпийского биатлонного турнира на Играх в Пекине. Спортсмен досрочно завершил своё выступление.

Серохвостов принял участие в спринтерской гонке, где он продемонстрировал 19-й результат, допустив два промаха, а также в гонке преследования, где пришёл к финишу 39-м.

Отец и первый тренер алтайского биатлониста Руслан Серохвостов, подводя итоги выступления сына на Олимпиаде, отметил, что спортсмен сделал всё, что было в его силах.

“Я не думаю, что в непопадании в эстафету могут быть какие-то неспортивные подтексты или подковёрные игры. Тренерскому штабу в Пекине виднее, кто как готов, в каком состоянии, как адаптировался к погоде, высоте и т.д.”, — цитирует Серохвостова-старшего телеграм-канал “Вечерний Махначев”.