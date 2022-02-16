Алтайский биатлонист Серохвостов рассказал, почему "накосячил" на Олимпиаде в Пекине

Биатлонист сборной России Даниил Серохвостов, представляющий на Олимпиаде-2022 в Пекине Алтайский край, подвёл итоги своего выступления на дебютных для себя Играх. По мнению спортсмена, он выступил на турнире на 6 баллов из 10 возможных. Слова биатлониста приводит “Матч ТВ”.

“Конечно, не самая лучшая Олимпиада для меня, но она первая. Какие-то моменты были упущены в подготовке. Но, думаю, это не совсем беда: я всё равно показывал, на что способен, показывал свой максимум в каждой гонке. Бежал до конца и боролся. Оценю, наверное, на 6 из 10. Думаю, функциональную часть можно было бы улучшить. Я не знаю, может, тут такие горы, может, я не совсем до конца готов к Олимпиаде был, но бегать тут нереально тяжело. Я не знаю, как остальным ребятам из команды, но для меня эта высота тяжело даётся. Со стрельбой тут в спринте, конечно, сам накосячил, в пасьюте – нереальные порывы были, когда я приходил. Я просто в некоторые моменты мишень не видел — задувало всё”, — рассказал Даниил Серохвостов.

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Также биатлонист прокомментировал выступление сборной России в командной эстафете, где на последнем этапе Эдуард Латыпов сделал четыре промаха и лишил нашу команду золота.

“Эдуард был очень расстроен. Даже у меня слёзы наворачивались, от того что они уступили первое место. Думаю, у него то же самое. Комок в горле стоял. И лица на нём не было, но это биатлон. Тут всякое случается. Один рубеж решает всё: золотая медаль у тебя или ты без медали”, — добавил спортсмен.

Уроженец Заринска впервые выступил на Олимпиаде. Серохвостов принял участие в спринтерской гонке, продемонстрировав 19-й результат, допустив два промаха, а также в гонке преследования, где пришёл к финишу 39-м.