Алтайский футболист помог грозненскому «Ахмату» нанести первое в сезоне поражение «Зениту». Матч 16-го тура чемпионата России состоялся 5 ноября в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 2:1 в пользу «Ахмата».

Грозненцы забили первый гол уже на 50-й секунде встречи. Полузащитник «Ахмата» Владислав Камилов пробил по воротам Михаила Кержакова. Мяч рикошетом от защитника Вячеслава Караваева попал в штангу. А первым на добивании оказался Евгений Харин, который и послал мяч уже в пустые ворота. Через несколько минут «Ахмат» забил второй гол.

За оставшееся время «Зенит» сумел отыграть лишь один гол усилиями Андрея Мостового. В итоге победа «Ахмата» — 2:1. Для «Зенита» это поражение стало первым в текущем чемпионате.

Тем не менее команда Сергея Семака по-прежнему уверенно лидирует в Премьер-лиге. Напомним, Камилов родился в алтайском райцентре Калманка. Позже тренировался и выступал за барнаульское «Динамо». Также в карьере 27-летнего футболиста значатся «Ростов», новотроицкая «Носта», астраханский «Волгарь», ярославский «Шинник», хабаровский СКА, «Уфа». Перед началом сезона 2022/23 Камилов заключил контракт до 2025 года с «Ахматом».