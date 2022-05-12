Алтайский футболист забил гол на встрече «Спартака» с «Енисеем»

Гол воспитанника алтайского футбола закрепил победу московского «Спартака» в домашней встрече с красноярским «Енисеем». 11 мая нападающий «красно-белых» Александр Соболев поразил ворота сибиряков в концовке полуфинального матча Кубка России, установив окончательный счёт 3:0 в пользу москвичей.

Незадолго до забитого мяча барнаулец вышел на замену и отличился на 87-й минуте игры. До этого голы в ворота красноярцев забили Квинси Промес и Зелимхан Бакаев.

Обладатель Кубка России определится 29 мая в матче московских «Спартака» и «Динамо».

Напомним, Соболев родился в 1997 году в Барнауле. Воспитанник барнаульского «Динамо». Позже выступал за томскую «Томь», красноярский «Енисей» и самарские «Крылья Советов». В январе 2020 года Соболев стал игроком «Спартака». Также на счету 25-летнего форварда восемь матчей и три забитых гола в составе сборной России.