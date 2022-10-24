Алтайский игрок «Локомотива» Артем Карпукас рассказал о том, на кого он хочет быть похож

Уроженец Бийска, 20-летний опорный полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас рассказал о том, на кого из футболистов он хочет быть похож. Слова Карпукаса приводит пресс-служба «железнодорожников».

По словам Карпукаса, по специфике он хочет быть похожим на именитого полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса.

«Это человек, который без каких-либо физических данных играет на самом высоком уровне, всегда высоко ценился и завоевал все возможные награды. Мне нравится, как он видит поле, куда он смотрит, куда он отдаёт передачи. Я им просто восхищаюсь», — сказал Карпукас.

Артём добавил, что футбол в детстве он выбрал сам, но кумиров у него не было.