Алтайский каноист Андрей Крайтор выступит на Олимпиаде в Рио

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Международная федерация гребли на байдарках и каноэ разрешила двукратному чемпиону мира по гребле на байдарках и каноэ Андрею Крайтору выступит на Олимпийских играх в Рио. В итоге российского спортсмена включили в заявку сборной России вместо Алексея Коровашкова. Об этом пишет Вести.ru.

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Отметим, что ранее появилась информация, что Крайтора отстранили от Олимпиады после доклада комиссии WADA . Но все же спортсмен оказался допущен. В итоге спортсмен займёт место в заявке сборной России место Алексея Коровашкова и сможет принять участие в олимпийской регате.

Как сообщал портал Amic.ru, Андрея Крайтора и другого гребца из Алтайского края – Алексея Коровашкова не допускали к Олимпиаде.

Имя спортсмена упоминалось в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). В частности, отмечалось, что каноист якобы уличен в курении марихуаны во внесоревновательный период. Это, однако, не сочли нарушением.