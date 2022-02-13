Алтайский конькобежец Муштаков раскрыл причину поражения на ОИ-2022

Барнаульский конькобежец Виктор Муштаков после спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине признался, что недоволен своим результатом. Об этом сообщает «КП на Алтае».

Спортсмен отметил, что готовился к Олимпиаде несколько лет, но не смог взять медаль.

«Увы, форма не та. В самый ответственный старт в карьере и так облажаться», — сказал он.

Муштаков добавил, что все силы оставил на льду, и после 250 метров уже устал. Кроме того, на результат могла повлиять недавняя болезнь — спортсмен перенёс грипп.

Напомним, ранее Муштаков занял девятую позицию в турнирной таблице после забега на спринтерской дистанции 500 метров. Впереди у конькобежца ещё один старт — 18 февраля он поборется за медаль на дистанции 1000 метров.