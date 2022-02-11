Алтайский край упал в рейтинге регионов по ГТО

На официальном сайте ГТО появился рейтинг реализации проекта “Готов к труду и обороне” по итогам последнего квартала 2021 года. Согласно списку, Алтайский край занимает в нём 82-ю строчку, опустившись к последнему кварталу 2021 года на две позиции.

Как пояснил руководитель центра ГТО по Барнаулу Андрей Цепенок, причиной тому — малое количество ставок для обслуживания: 38 на 2,148 млн человек.

“Результат: 83-я строчка из 85 субъектов России. Берём первую строчку — это Воронежская область, там живут 2,178 млн человек, но ставок для обслуживания в ГТО там 250”, — цитирует его слова “Толк”.

Такой штат, как в Алтайском крае, просто не успевает обрабатывать огромный наплыв информации. К тому же климат не позволяет проводить кросс в любое время года. Единственным крытым манежем, где можно проводить испытания, — политехнический.

Кроме того, норматив ГТО может сдать каждый, однако не каждый может заявиться на процедуру. Желающим нужно получить специальный номер через регистрацию на сайте. Для старшего поколения это сложная задача. При этом нужна справка о состоянии здоровья, что в ковидное время сделать также непросто.

“Мы планируем, чтобы повысить цифры зарегистрировавшихся и сделать популярнее у населения комплекс ГТО, устраивать мобильные площадки на массовых мероприятиях в крае, как городских, так и в муниципалитетах”, — отметила региональный оператор ГТО Анна Ковзель.

Высоким остаётся процент молодёжи в общей массе сдающей ГТО. Сейчас перед организацией стоит задача привлечь к сдаче людей старше 40 лет.