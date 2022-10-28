Алтайский скороход завоевал две медали в Московской области
Алтайский спортсмен вышел на дистанцию в паре с сыном именитого барнаульского конькобежца Сергея Клевчени
28 октября 2022, 12:01, Илья Звягинцев
Алтайский скороход завоевал две медали в Московской области. Первый этап Кубка России по конькобежному спорту проходит с 26 по 28 октября в Коломне.
В первый день соревнований барнаулец Виктор Муштаков стал серебряным призёром в спринте на 500 метров. Алтайский спортсмен вышел на дистанцию в паре с сыном именитого барнаульского конькобежца Сергея Клевчени — Никитой, который в итоге показал десятый результат. Первое место на пятисотметровке занял Руслан Мурашов из Московской области.
27 октября Муштаков занял первое место на дистанции 1000 метров. Барнаулец опередил того же Мурашова, который в итоге стал вторым.
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