Алтайский скороход завоевал две медали в Московской области. Первый этап Кубка России по конькобежному спорту проходит с 26 по 28 октября в Коломне.

В первый день соревнований барнаулец Виктор Муштаков стал серебряным призёром в спринте на 500 метров. Алтайский спортсмен вышел на дистанцию в паре с сыном именитого барнаульского конькобежца Сергея Клевчени — Никитой, который в итоге показал десятый результат. Первое место на пятисотметровке занял Руслан Мурашов из Московской области.

27 октября Муштаков занял первое место на дистанции 1000 метров. Барнаулец опередил того же Мурашова, который в итоге стал вторым.