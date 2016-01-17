Американский боксер Уайлдер нокаутировал поляка Шпильку

Боксер из США Деонтей Уайлдер одержал победу над поляком Артуром Шпилькой на поединке в Нью-Йорке. Он также защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, сообщает "Интерфакс".

Поединок завершился в девятом раунде, когда 30-летний Уайлдер нокаутировал своего 26-летнего соперника. Сразу после боя к Уайлдеру подошел британский супертяжеловес Тайсон Фьюри и вызвал американского боксера на поединок.

"В любое время, в любом месте, где угодно! Я тебя побью даже у тебя во дворе", – прокричал Фьюри..

На что Уйалдер ему ответил:

"Можешь бегать вокруг, как проповедник, но крещение проводить буду я".

Теперь Уайлдер проведет бой с российским боксером Александром Поветкиным.