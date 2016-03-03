"Амкар" вышел в полуфинал Кубка России

Фото: официальный сайт ФК "Амкар"

Пермский футбольный клуб "Амкар" обыграл московское "Динамо" в четвертьфинале Кубка России в среду, 2 марта. Встреча, прошедшая в Перми, завершилась со счетом 3:1.

Голы в составе хозяев забили Александр Прудников (27-я минута), Николай Зайцев (41) и Алихан Шаваев (93, с пенальти). У "Динамо" отличился Станислав Драгун (87).

В полуфинальных матчах Кубка России, которые состоятся 20 апреля, сыграют "Амкар" с "Зенитом" из Санкт-Петербурга и ЦСКА с "Краснодаром".