Артем Дзюба после ухода из «Зенита» стал подкастером

Бывший нападающий питерского «Зенита» Артём Дзюба после ухода из команды решил сменить сферу деятельности. Футболист стал автором подкаста «Дзюбакаст» на сервисе «Яндекс. Музыка».

На данный момент в планах пять выпусков, в которых Дзюба расскажет о своём отношении к фильмам и сериалам.

Футболист и актёр Максим Лагашкин обсудят такие проекты, как «Друзья», «Улицы разбитых фонарей», «Симпсоны», а также фильмы «Карты, деньги, два ствола», «Стрельцов», «Легенда №17».

Напомним, что 22 мая Артём Дзюба официально попрощался с питерским «Зенитом». Контракт футболиста закончился, а продлевать его стороны не стали.

Пока неизвестно, продолжит ли Дзюба карьеру профессионального игрока, однако СМИ связывают его с возможным отъездом из России.