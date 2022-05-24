Артем Дзюба после ухода из «Зенита» стал подкастером
Футболист решил посвятить себя кино и сериалам
Бывший нападающий питерского «Зенита» Артём Дзюба после ухода из команды решил сменить сферу деятельности. Футболист стал автором подкаста «Дзюбакаст» на сервисе «Яндекс. Музыка».
На данный момент в планах пять выпусков, в которых Дзюба расскажет о своём отношении к фильмам и сериалам.
Футболист и актёр Максим Лагашкин обсудят такие проекты, как «Друзья», «Улицы разбитых фонарей», «Симпсоны», а также фильмы «Карты, деньги, два ствола», «Стрельцов», «Легенда №17».
Напомним, что 22 мая Артём Дзюба официально попрощался с питерским «Зенитом». Контракт футболиста закончился, а продлевать его стороны не стали.
Пока неизвестно, продолжит ли Дзюба карьеру профессионального игрока, однако СМИ связывают его с возможным отъездом из России.