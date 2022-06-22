Барнаулец Александр Соболев стал лучшим игроком «Спартака»

Барнаульский футболист Александр Соболев признан лучшим игроком московского «Спартака» по итогам прошедшего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе «красно-белых».

Соперниками Соболева в голосовании были Квинси Промес и Виктор Мозес, капитан и защитник Георгий Джикия, а также ямайский форвард Шамар Николсон.

Александр Соболев победил в голосовании, получив 35% голосов. Награду лучшему игроку клуба вручит один из болельщиков.

Напомним, что в финале Кубка России «Спартак» обыграл московское «Динамо» со счётом 2:1. Александр Соболев в том матче забил гол и отдал результативную передачу.