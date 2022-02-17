Барнаулец Александр Ерохин продлит контракт с питерским "Зенитом"

Барнаульский футболист Александр Ерохин продлит контракт с питерским “Зенитом”. Об этом сообщает “Спорт-Экспресс” со ссылкой на собственные источники.

32-летний полузащитник, действующее соглашение которого заканчивается летом 2022 года, подпишет новый контракт и останется в клубе до 2024 года.

“Зенит” пока не давал официальной информации о переговорах с барнаульцем.

Александр Ерохин является воспитанником барнаульского “Динамо”. В 2003 году присоединился к академии московского “Локомотива”, а свою профессиональную карьеру начал в составе молдавского “Шерифа” в 2008 году.

За питерский “Зенит“ выступает с 2017 года. В составе “сине-бело-голубых” барнаулец трижды становился чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды обладателем Суперкубка России.