27 ноября в Санкт-Петербурге в рамках Кубка России встречались «Зенит» и «Спартак». В конце матча нервы игроков не выдержали, и игра в мяч переросла в кулачный бой.

Начался конфликт со стычки колумбийского полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса и нидерландского форварда «Спартака» Куинси Промеса.

К этому конфликту стали подключаться другие футболисты, а в какой-то момент всё переросло в массовую драку, разнимать которую принялись судьи и тренеры команд.

После драки главный судья показал игрокам шесть красных карточек. Три получили игроки «Спартака» и ещё три — игроки «Зенита».

Барнаулец Александр Соболев, который выступает в составе «красно-белых», стал одним из тех, кто получил карточку. Он одним из первых ворвался в драку.

Исход встречи решался в серии послематчевых пенальти, в которой победил «Зенит».