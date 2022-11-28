Барнаулец Александр Соболев получил красную карточку за массовую драку в матче «Зенит» — «Спартак»
Сразу после финального свистка на поле началась потасовка, участие в которой приняли десятки футболистов
27 ноября в Санкт-Петербурге в рамках Кубка России встречались «Зенит» и «Спартак». В конце матча нервы игроков не выдержали, и игра в мяч переросла в кулачный бой.
Начался конфликт со стычки колумбийского полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса и нидерландского форварда «Спартака» Куинси Промеса.
К этому конфликту стали подключаться другие футболисты, а в какой-то момент всё переросло в массовую драку, разнимать которую принялись судьи и тренеры команд.
После драки главный судья показал игрокам шесть красных карточек. Три получили игроки «Спартака» и ещё три — игроки «Зенита».
Барнаулец Александр Соболев, который выступает в составе «красно-белых», стал одним из тех, кто получил карточку. Он одним из первых ворвался в драку.
Исход встречи решался в серии послематчевых пенальти, в которой победил «Зенит».