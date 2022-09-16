Барнаулец Александр Соболев попал в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи

Барнаульский футболист вновь может сыграть за сборную России. Тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным включил 25-летнего нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в окончательную заявку сборной на товарищескую игру против команды Киргизии.

Встреча состоится 24 сентября в Бишкеке. Сейчас в послужном списке воспитанника алтайского футбола значатся пять игр за основную сборную России. Всего в окончательную заявку команды вошли 28 футболистов.

Помимо Соболева, в молодёжную сборную страны пригласили ещё одного алтайского футболиста — Артёма Карпукаса. Он родился в 2002 году в Бийске.

Сейчас 20-летний полузащитник выступает за московский «Локомотив». Российской «молодёжке» 21 сентября предстоит контрольная встреча с Белоруссией, а 24-го — с Казахстаном.