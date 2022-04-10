Барнаулец Eрохин укрепил победу «Зенита» в выездном матче с «Ахматом»

Барнаулец Александр Ерохин укрепил победу «Зенита» в выездном матче с «Ахматом». Матч 24-го тура чемпионата России по футболу состоялся 9 апреля в Грозном и завершился с результатом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» открыл счет на 39 минуте после точного удара бразильского легионера Юри Алберто. Воспитанник барнаульского футбола Александр Ерохин вышел на замену на 86 минуте вместо автора первого гола и на 90 минуте отправил второй мяч в ворота грозненцев, установив окончательный счет — 2:0.

После этой победы «Зенит» набрал 52 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице, на три очка опережая занимающее второе место московское «Динамо». Следующий матч питерцы проведут 16 апреля на домашнем стадионе против «Урала» из Екатеринбурга.