Барнаулец Кирилл Марченко забросил свою первую шайбу в НХЛ. 12 декабря нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» отличился в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз», а его команда в итоге выиграла в овертайме со счётом 6:5.

Марченко родился в 2000 году в Барнауле. Здесь же начал заниматься хоккеем в спортшколе имени Алексея Черепанова. В 2018 году «Коламбус» выбрал Марченко во втором раунде драфта. В этом сезоне форвард дебютировал за основу «Коламбуса». На данный момент 22-летний хоккеист провёл в Национальной Хоккейной Лиге четыре матча.

Напомним, сейчас в НХЛ за клуб «Каролина Харрикейнз» выступает ещё один уроженец Барнаула — Андрей Свечников. В этом сезоне он является одним из лучших бомбардиров своей команды по системе «гол плюс пас».