Барнаулец помог своей команде выиграть первый матч НХЛ

Уроженец Барнаула помог своей команде выиграть первый матч чемпионата Национальной хоккейной лиги. Сегодня ранним утром по алтайскому времени нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников в домашней игре против «Коламбуса Блю Джекетс» забил гол на 50-й минуте встречи.

В итоге «Ураганы» праздновали победу со счётом 4:1. Напомним, Свечников родился в 2000 году в Барнауле. За «Каролину» хоккеист играет с 2018 года. Гол в ворота «Коламбуса» оказался для Свечникова девяностым в матчах чемпионатов НХЛ. Хоккеист стал седьмым игроком в истории «Харрикейнз», кому удалось достичь этой отметки.

Напомним, что Свечников был выбран в «Каролину Харрикейнз» на драфте НХЛ 2018 года под общим вторым номером.