Барнаулец Сергей Шубенков завоевал золото в Чебоксарах. Там 2 августа стартовал чемпионат России по лёгкой атлетике.

В первый день соревнований алтайский спортсмен уверенно выиграл забег на 110 метров с барьерами. Он пробежал дистанцию за 13,38 секунды.

Вторым с результатом 13,96 секунды финишировал представитель Санкт-Петербурга Олег Спиридонов. Бронза у Максима Лобкова из Волгоградской области — 14,12.

У женщин алтайская легкоатлетка Виктория Погребняк заняла третье место в барьерном беге на 100 метров. Здесь первой стала Ирина Болдырева из Московской области. Второй результат у Дарьи Осиповой из Санкт-Петербурга.

Уверенно завершили квалификацию на дистанции 400 метров барнаульцы Савелий Савлуков и Полина Миллер. Сегодня обоим спортсменам предстоят полуфиналы в этой дисциплине.