Барнаульские баскетболисты на выезде уступили лидеру Суперлиги-1

БК “Барнаул” на выезде проиграл лидеру Суперлиги-1. Очередной матч регулярного чемпионата против московской “Руны” состоялся 14 февраля и завершился поражением алтайских баскетболистов с результатом 61:82.

Счёт по периодам — 18:16, 13:23, 17:19, 13:24. Самым результативным в составе алтайского клуба стал Даниил Синегубов. Он набрал 16 очков.

Для “Руны” победа над барнаульцами стала 14-й подряд в чемпионате. Москвичи уверенно занимают первое место в Суперлиге-1. “Барнаул” — на 10-й строке.

В следующем туре 17 февраля алтайские баскетболисты в гостях встретятся с чемпионом прошлого сезона — БК “Самара”.