Барнаульские легкоатлеты завоевали два «золота» Кубка России. Соревнования сильнейших спортсменов страны проходят 1 и 2 июля в Брянске.

Стартовый день турнира принёс две награды высшей пробы алтайским атлетам Савелию Савлукову и Полине Миллер. Барнаульцы выиграли забеги на 400 метров. Миллер более чем на секунду опередила, финишировавшую второй, Веру Филатову, которая представляет Санкт-Петербург и Брянскую область. Савлуков стал первым среди мужчин. «Серебро» завоевал Рудольф Верховых из Свердловской области. Он уступил алтайскому легкоатлету 16 сотых секунды.

Сегодня за победу в Брянске поборется титулованный барнаулец Сергей Шубенков. Ему предстоит пробежать дистанцию 110 метров с барьерами.