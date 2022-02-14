Барнаульские волейболисты дважды обыграли "Автомобилист" в Санкт-Петербурге

Барнаульский “Университет” в Санкт-Петербурге одержал две победы над местным “Автомобилистом”.

Матчи финального турнира за 9-16 места в рамках высшей лиги “А” чемпионата России по волейболу состоялись в Северной столице 12 и 13 февраля.

В обеих встречах “студенты” оказались сильнее с одинаковыми результатами 3:1. Счёт по партиям 16:25, 25:14, 25:23, 25:22 и 25:21, 23:25, 25:21, 25:21.

Первые матчи второго этапа чемпионата “Университет” должен был провести дома 6 и 7 февраля против клуба “Грозный”. Однако соперник “студентов” всей командой ушёл на карантин. Поэтому встречи с волейболистами из Чеченской Республики перенесли на неопределённый срок.

В следующем туре 19 и 20 февраля “Университет” в Барнауле сыграет против ярославского “Ярославича”.