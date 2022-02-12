Барнаульский «АлтПолитех» прервал безвыигрышную серию, длившуюся с ноября

11 февраля барнаульский «АлтПолитех» победил «Ямал» из Нового Уренгоя со счётом 3:2. Мини футбольный клуб из краевой столицы прервал безвыигрышную серию, которая длилась с 27 ноября 2021 года. Тогда барнаульцы одержали победу над иркутским «ИрАэро» с тем же результатом 3:2.

С 11 по 13 февраля в Новосибирске проходит седьмой тур чемпионата России по мини-футболу. В свой дебютный сезон в высшей лиге алтайский клуб занимает последнее, 14 место. Сегодня, 12 февраля, «АлтПолитех» встречается с «Тюменью-Д», располагающейся на четвёртой строке турнирной таблицы.