Барнаульский центр единоборств Top Team присоединился к движению ГТО
Испытания проходили с 24 по 28 марта 2022 года
Воспитанники и тренеры Центра смешанных единоборств Top Team Siberia успешно выполнили нормативы ГТО. С 24 по 28 марта они проходили испытания, включающие в себя тесты в гимнастическом блоке, лёгкой атлетике, а также самообороне без оружия. Также участники прошли тест «Туристический поход», который предусматривает ориентирование на незнакомой местности, правильный сбор рюкзака, установку палатки и преодоление препятствий.
Свои силы по выполнению комплекса проверили 36 человек. Самому маленькому участнику — 7 лет, самому старшему — 55. Удивительную стойкость, силу и дисциплинированность показали как спортсмены молодого поколения, так и их старшие товарищи. В итоге на золотой знак отличия нормативы выполнили 8 участников, на серебро и бронзу — 21 и 7 соответственно.
Партнёр проекта — питьевая вода «Алтайский источник».