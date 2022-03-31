Барнаульский центр единоборств Top​ Team​ присоединился к движению ГТО

Воспитанники и тренеры Центра смешанных единоборств​ Top​ Team​ Siberia успешно выполнили нормативы ГТО. С 24 по 28 марта они проходили испытания, включающие в себя тесты в гимнастическом блоке, лёгкой атлетике, а также самообороне без оружия. Также участники прошли тест «Туристический поход», который предусматривает ориентирование на незнакомой местности, правильный сбор рюкзака, установку палатки и преодоление препятствий.

Свои силы по выполнению комплекса проверили 36 человек. Самому маленькому участнику — 7 лет, самому старшему — 55. ​Удивительную стойкость, силу и дисциплинированность показали как спортсмены молодого поколения, так и их старшие товарищи. В итоге на золотой знак отличия нормативы выполнили 8 участников, на серебро и бронзу — 21 и 7 соответственно.

Партнёр проекта — питьевая вода «Алтайский источник».