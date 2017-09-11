Барнаульский футболист Александр Ерохин стал отцом
Спортсмена уже поздравила пресс-служба российской сборной по футболу
Фото: instagram.com
Полузащитник футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) и российской сборной Александр Ерохин стал отцом. О том, что у него родился сын, 27-летний спортсмен сам рассказал в субботу, 9 сентября, в своем аккаунте в Instagram.
"Спасибо тебе за это счастье, которое не передать словами!!! Теперь наш мир стал еще интереснее и больше", - написал Ерохин, обращаясь к своей супруге Веронике.
В свою очередь, пресс-служба сборной РФ по футболу поздравила футболиста с рождением сына в официальном Twitter-аккаунте.
"Поздравляем Александра Ерохина и его жену Веронику с рождением сына!" — гласит подпись под снимком, на котором изображены счастливые отец и мать.
Родная и любимая моя @erokhina_nika ! Спасибо тебе за это счастье, которое не передать словами🙏🙏🙏 теперь наш мир стал еще интереснее и больше😇
Публикация от Александр Ерохин (@erokhin___alexander)