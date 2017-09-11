Барнаульский футболист Александр Ерохин стал отцом

Фото: instagram.com

Полузащитник футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) и российской сборной Александр Ерохин стал отцом. О том, что у него родился сын, 27-летний спортсмен сам рассказал в субботу, 9 сентября, в своем аккаунте в Instagram.

"Спасибо тебе за это счастье, которое не передать словами!!! Теперь наш мир стал еще интереснее и больше", - написал Ерохин, обращаясь к своей супруге Веронике.

В свою очередь, пресс-служба сборной РФ по футболу поздравила футболиста с рождением сына в официальном Twitter-аккаунте.

"Поздравляем Александра Ерохина и его жену Веронику с рождением сына!" — гласит подпись под снимком, на котором изображены счастливые отец и мать.