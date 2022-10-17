Барнаульский футболист вновь забил гол за московский «Спартак»

Барнаульский футболист Александр Соболев забил очередной гол за московский «Спартак». 16 октября в 13-м туре чемпионата России нападающий отличился в матче против ЦСКА. Игра состоялась на домашнем стадионе «армейцев» — «ВЭБ-Арене».

После первого тайма «Спартак» уступал — 0:1. Однако в начале второй половины встречи спартаковцы за несколько минут дважды поразили ворота ЦСКА. Сначала счёт дальним ударом сравнял Антон Зиньковский. А через четыре минуты Соболев выбежал один на один с вратарём Игорем Акинфеевым и отправил мяч в дальний угол ворот.

В середине второго тайма нападающий «красно-синих» Фёдор Чалов восстановил равновесие. В итоге ничья — 2:2.

Таким образом, голевая серия Соболева достигла восьми матчей подряд. Ранее алтайский футболист забивал за «Спартак» в шести играх чемпионата, а также во встрече Кубка страны. Кроме того, нападающий отличился за сборную России в матче против команды Киргизии.

Напомним, Соболев родился в 1997 году в Барнауле. Он является воспитанником барнаульского «Динамо». За «Спартак» форвард играет с января 2020 года. Также в активе Соболева девять матчей и четыре забитых гола в составе сборной России.