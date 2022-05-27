Барнаульский «Коммунальщик» дважды проиграл в Москве

Барнаульский «Коммунальщик» потерпел два крупных поражения в Москве. Матчи чемпионата женской Суперлиги по хоккею на траве против «ЦОП Москомспорта» состоялись в столице 25 и 26 мая и завершились с результатами 1:8 и 1:12.

В обеих встречах единственные голы у «коммунальщиц» на счету Ксении Свеженцевой.

Таким образом, в шести выездных играх со старта чемпионата России алтайские хоккеистки одержали одну победу и потерпели пять поражений.

В следующем туре «Коммунальщику» предстоит провести первые домашние матчи сезона. 4 и 5 июня соперником барнаульских девушек станет команда училища олимпийского резерва из Санкт-Петербурга.