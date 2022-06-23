Барнаульский «Коммунальщик» на своём стадионе выиграл у команды из Ростовской области

Барнаульский «Коммунальщик» на своём стадионе выиграл у «Дончанки» из Волгодонска. Очередной матч женского чемпионата России по хоккею на траве состоялся 22 июня и завершился со счётом 4:2 в пользу алтайской команды.

Дубль в составе победительниц оформила Ксения Свеженцева. Ещё по одному точному удару у хозяек на счету Ксении Терещенко и Юлии Скутель.

Барнаульская команда сохранила за собой четвёртое место в турнирной таблице женской Суперлиги. Хоккеистки из Ростовской области на предпоследней, шестой строке.

Сегодня, 23 июня, «Коммунальщик» и «Дончанка» проведут повторный матч в Барнауле. Игра пройдёт на одноимённом стадионе барнаульской команды и начнётся в 19:00.