Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков будет представлять Московскую область на российских турнирах в 2022 году
Параллельно спортсмен продолжит выступать и за Алтайский край
Алтайский барьерист, чемпион мира и Европы Сергей Шубенков будет представлять Московскую область на российских турнирах в 2022 году. Об этом спортсмен сообщил в своём Telegram-канале.
По словам легкоатлета, в декабре 2021 года с ним не захотели продлевать контракты Red Bull и Центр спортивной подготовки Краснодарского края. Однако последним замена нашлась «относительно быстро».
«В национальном сезоне 2022 я буду выступать за Московскую область и (по-прежнему) за Алтайский край. Двойной зачёт в процессе отмены года с 2004-го, так что пока так», — написал он.
Ранее Сергей Шубенков высказался о санкциях против российских атлетов и раскритиковал World Athletics за недопуск до Бриллиантовой лиги.