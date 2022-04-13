Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков будет представлять Московскую область на российских турнирах в 2022 году

Алтайский барьерист, чемпион мира и Европы Сергей Шубенков будет представлять Московскую область на российских турнирах в 2022 году. Об этом спортсмен сообщил в своём Telegram-канале.

По словам легкоатлета, в декабре 2021 года с ним не захотели продлевать контракты Red Bull и Центр спортивной подготовки Краснодарского края. Однако последним замена нашлась «относительно быстро».

«В национальном сезоне 2022 я буду выступать за Московскую область и (по-прежнему) за Алтайский край. Двойной зачёт в процессе отмены года с 2004-го, так что пока так», — написал он.

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Ранее Сергей Шубенков высказался о санкциях против российских атлетов и раскритиковал World Athletics за недопуск до Бриллиантовой лиги.