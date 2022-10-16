Барнаульское «Динамо» дома одержало волевую победу над лидером

Барнаульское «Динамо» дома одержало трудную победу над лидером. Матч 13 тура первенства России по футболу среди команд второй лиги против «Челябинска» состоялся сегодня на стадионе алтайских футболистов и завершился волевой победой хозяев — 2:1.

По ходу игры барнаульцам пришлось отыгрываться. Уже на 2-й минуте счёт с пенальти открыл нападающий челябинцев Максим Руднев. В концовке первого тайма Игорь Абрамов восстановил равновесие, а на 59-й минуте он же принёс барнаульцам волевую победу. Для «Динамо» этот успех стал вторым подряд.

Ранее 9 октября барнаульцы также дома взяли верх над омским «Иртышом» с тем же счётом 2:1. Динамовцы немного поправили своё турнирное положение и поднялись на 9 место.

Следующий матч команда Олега Яковлева проведёт 22 октября на выезде против «Урала-2» из Екатеринбурга.

Отметим, что до начала матча букмекеры отдавали предпочтение барнаульскому «Динамо».