Барнаульское «Динамо» открыло сезон крупным поражением

Барнаульское «Динамо» открыло сезон 2022/23 года крупным выездным поражением. Матч первого тура первенства России среди команд второй лиги против «Оренбурга-2» состоялся 24 июля на домашнем стадионе южноуральских футболистов и завершился поражением динамовцев со счётом 0:3.

Барнаульцы пропустили дважды ещё в первой половине игры. На 9 и 31 минутах ворота Богдана Карюкина поразили Никита Шершов и Денис Феденко соответственно.

Третий мяч побывал в воротах барнаульцев уже на исходе встречи. На 90+2 минуте гол в ворота алтайских футболистов забил Владимир Ахватов, который незадолго до этого вышел на замену.

27 июля во втором туре «Динамо» вновь в гостях встретится с новотроицкой «Ностой».