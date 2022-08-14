Барнаульское «Динамо» потерпело очередное поражение на старте сезона 2022/23 года. Матч четвёртого тура первенства России среди команд второй лиги против футболистов ижевского «Зенита» состоялся 13 августа на домашнем стадионе алтайской команды и завершился крупным проигрышем динамовцев со счётом 1:4.

Единственный гол у барнаульцев в концовке первого тайма забил Артём Яркин. Для «Динамо» это поражение стало четвёртым подряд в новом сезоне. Ранее в первом и втором турах первенства алтайские футболисты на выезде уступили «Оренбургу-2» и новотроицкой «Носте» с одинаковым счётом 0:3, а затем 10 августа команда Олега Яковлева дома потерпела поражение от пермского «Амкара» (1:3).

Таким образом, после четырёх игр у «Динамо» ноль очков и последнее 12 место в турнирной таблице. В следующем туре 21 августа барнаульцы на выезде встретятся с командой «Химик-Август» из чувашского посёлка Вурнары.