Барнаульское «Динамо» проиграло домашний матч пермскому «Амкару»

Барнаульское «Динамо» проиграло первый домашний матч сезона 2022/23 годов. Встреча третьего тура Первенства России среди команд второй лиги против футболистов пермского «Амкара» состоялась сегодня, 10 августа, на стадионе «бело-голубых» и завершилась поражением барнаульцев со счетом 1:3.

Для «Динамо» это поражение стало третьим подряд с начала сезона. Ранее в первом и втором турах Первенства алтайские футболисты на выезде уступили «Оренбургу-2» и новотроицкой «Носте» с одинаковым счетом 0:3. Таким образом, после трёх матчей у «Динамо» значится ноль в графе «набранные очки».

Барнаульцы занимают последнее, 12 место в турнирной таблице второй лиги. В субботу, 13 августа, «Динамо» вновь на своём стадионе встретится с ижевским «Зенитом».