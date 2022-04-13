Барнаульское «Динамо» проиграло команде из Башкортостана

Барнаульское «Динамо» проиграло в Башкортостане. Второй матч алтайских футболистов в весенней части первенства ФНЛ-2 против «Спартака-Туймазы» состоялся 13 апреля и завершился с результатом 1:2.

При этом после первого тайма барнаульцы вели — 1:0 после гола Ефима Золотарёва. Однако во второй половине встречи динамовцы не сумели удержать преимущество в счёте и пропустили дважды.

Новости

Спорт Барнаулец Eрохин укрепил победу «Зенита» в выездном матче с «Ахматом»

Напомним, 10 апреля на старте весенней части первенства страны барнаульцы на выезде с тем же счётом 1:2 проиграли «Торпедо-Миасс». Команда Александра Суровцева осталась на 12-м месте турнирной таблицы.

Следующий матч «Динамо» проведёт на домашнем стадионе 21 апреля. Соперником барнаульцев станет «Урал-2» из Екатеринбурга.