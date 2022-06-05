Барнаульское «Динамо» завершило сезон поражением в Перми. Матч заключительного тура первенства ФНЛ-2 против «Амкара» состоялся 4 июня и закончился победой пермских футболистов со счётом 1:0.

Решающий гол в ворота барнаульцев хозяева поля забили на 85-й минуте. Точный удар удался защитнику «Амкара» Константину Морозову.

Победа над «Динамо» позволила пермякам переместиться с 6-го на итоговое 4-е место в турнирной таблице. Барнаульцы финишировали 12-ми из 15 участников первенства.

Напомним, команда Александра Суровцева в 10 матчах весенней части турнира сумела одержать две победы, столько же раз сыграла вничью, и потерпела шесть поражений.