Баскетбольный ЦСКА в третий раз выиграл Евролигу

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Московский ЦСКА в третий раз в своей истории стал победителем Евролиги. В главном матче турнира в Берлине красно-синие в драматичном противостоянии обыграли стамбульский "Фенербахче" со счетом 101-96.

В воскресном финале после первой половины матча ЦСКА вел 50-30, но баскетболистам "Фенербахче" удалось сначала сравнять счет, а затем и выйти вперед. Лишь за 1,9 секунды до конца матча форвард армейцев Виктор Хряпа перевел игру в овертайм, в котором армейцам удалось добыть долгожданную победу.

В 2008 году ЦСКА выиграл Евролигу в Мадриде. С тех пор армейцы лишь раз не участвовали в "Финале четырех", установив рекорд по количеству попаданий в ключевую стадию турнира. Команда из года в год выходила в решающую стадию Евролиги, из сезона в сезон собирала сильнейший состав в европейском баскетболе, но всякий раз проигрывала.

Успешно сложился матч за третье место и у "Локомотива-Кубани". Краснодарцы встречались с испанской "Лабораль Кутчей". Российская команда с первого же отрезка матча завладела преимуществом и победила со счетом 85-75.